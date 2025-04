S-Bahnen fahren eingeschränkt auf Münchner Stammstrecke

München: Wer über die Feiertage in und um München mit der S-Bahn fahren will, muss sich auf Einschränkungen einstellen. Der westliche Teil der alten Stammstrecke wird wegen Bauarbeiten an der neuen gesperrt. Von heute Abend 22 Uhr 40 bis Dienstagfrüh 4 Uhr 40 gibt es zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke Ersatzverkehr. Die Busse fahren im Zehn-Minuten-Takt. Alternativ kann man die S6 und Regionalzüge nehmen, die allerdings ohne Zwischenstopp bis zum Hauptbahnhof fahren. Nur kleine Einschränkungen gibt es bei den Flughafen-Linien S1 und S8.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 21:00 Uhr