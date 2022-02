S-Bahn Zusammenstoß bei Schäftlarn fordert ein Menschenleben

Nachrichtenarchiv - 15.02.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schäftlarn: Nach dem Frontalzusammenstoß zweier S-Bahnen im Landkreis München dauern die Aufräumaumarbeiten weiter an. Der S-Bahnbetrieb zwischen den Stationen Höllriegelskreuth und Wolfratshausen ist unterbrochen. Die B11 München - Wolfratshausen ist zwischen Hohenschäftlarn und Ebenhausen weiterhin in beiden Richtungen gesperrt. Die Unglücksursache ist noch unklar. Warum die beiden S-Bahnen zeitgleich auf der eingleisigen Strecke unterwegs waren wird nun von den Behörden untersucht. Bei dem Unglück ist ein 24-Jähriger ums Leben gekommen, 18 weitere, darunter die beiden Lokführer, erlitten Verletzungen. An dem Einsatz waren etwa 680 Kräfte von Bundes- und Landespolizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk beteiligt. Ministerpräsident Söder äußerte nach dem Unglück seine Betroffenheit.

