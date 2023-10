S-Bahn zum Münchner Flughafen fällt drei Wochen aus

München: Der Flughafen München ist in den kommenden Wochen nur eingeschränkt oder gar nicht per S-Bahn erreichbar. Wie die Bahn mitteilt, kommt es aufgrund von Bauarbeiten von Donnerstag an für viereinhalb Wochen zu Streckensperrungen und entfallenden Zügen. Anfangs seien nur die Nächte betroffen, heißt es - ab kommendem Montag sei dann der letzte Streckenabschnitt für drei Wochen komplett gesperrt. S-Bahn-Züge Richtung Flughafen fallen laut Bahn ab dem 23. Oktober spätabends aus oder enden an der Station Flughafen Besucherpark. Der Regionalexpress zwischen Freising und dem Flughafen entfällt vom 23. Oktober spätabends bis 13. November frühmorgens ganz. Für alle entfallenden Züge wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Alle Änderungen sind auch im elektronischen Fahrplan eingearbeitet, heißt es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 23:00 Uhr