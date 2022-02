S-Bahn-Unglück fordert einen Toten und 18 Verletzte

Nachrichtenarchiv - 14.02.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schäftlarn: Bei einem S-Bahn-Unglück in der Nähe von München hat es mindestens ein Todesopfer gegeben, 18 Menschen wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus, fünf von ihnen schwer. 25 weitere Personen wurden ambulant versorgt. Der Tote war offenbar ein 24-jähriger Fahrgast. Inzwischen konnten alle Menschen geborgen werden. Die Rettungskräfte waren mit einem Großeinsatz vor Ort. Derzeit laufen die Bergungsarbeiten noch, die Strecke ist vollständig gesperrt. Die beiden S-Bahnen sind gegen halb fünf auf einer eingleisigen Strecke in der Nähe des Bahnhofs Ebennhausen-Schäftlarn zusammengestoßen. Eine Bahn war stadteinwärts Richtung München unterwegs, die andere fuhr in entgegengesetzter Richtung nach Wolfratshausen. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar, Bundes- und Landespolizei ermitteln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2022 23:00 Uhr