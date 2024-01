Ryoyu Kobayashi gewinnt Vierschanzentournee

Bischofshofen: Andreas Wellinger hat den Sieg bei der 72. Vierschanzentournee verpasst. Der Olympiasieger aus Ruhpolding belegte zum Abschluss in Bischofshofen Platz fünf und konnte damit den Japaner Ryoyu Kobayashi nicht mehr von der Spitze verdrängen. Kobayashi, der in der Endabrechnung 24,5 Punkte Vorsprung auf den Gesamtzweiten Wellinger hatte, gewann damit zum dritten Mal den Goldadler. In Bischofshofen siegte der Österreicher Stefan Kraft vor Kobayashi und dem Slowenen Anze Lanisek. Kraft wurde Gesamtdritter. Sven Hannawald bleibt damit weiter der bislang letzte deutsche Vierschanzentourneesieger.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2024 22:00 Uhr