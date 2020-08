Rutte warnt vor zweiten Lockdown in den Niederlanden

Nachrichtenarchiv - 07.08.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Den Haag: Der niederländische Ministerpräsident Rutte warnt vor einem zweiten Lockdown. Rutte hat seine Bürger dringend dazu aufgerufen, die Corona-Regeln einzuhalten. An Urlauber appellierte er, belebte Plätze in Amsterdam zu meiden. Wegen der vielen Touristen kann der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern an bestimmten Stellen nicht eingehalten werden. Deshalb hat die Stadt dort eine Maskenpflicht eingeführt. Weil die Infektionszahlen in den Niederlanden so schnell gestiegen sind, hatte Rutte seinen eigenen Urlaub vorzeitig abgebrochen. Jetzt hat die Regierung die Auflagen für Restaurants und Cafes verschärft. Gäste müssen wieder reservieren und ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2020 00:00 Uhr