Rutte warnt vor Menschenmengen in Amsterdam

Lufthansa droht Personal mit Entlassungen

Frankfurt am Main: Die Lufthansa hat ihrem Personal in Deutschland zum ersten Mal mit betriebsbedingten Kündigungen gedroht. Konzernchef Spohr sprach bei der Vorlage der Halbjahreszahlen von harten und schmerzhaften Einschnitten. In den Verhandlungen mit den Gewerkschaften sei keine Lösung erkennbar. Wegen der Corona-Pandemie verzeichnete die Lufthansa das schlechteste Quartalsergebnis ihrer Geschichte. Spohr will die Airline kleiner, günstiger und effizienter machen. In den kommenden Wochen soll entschieden werden, welche Flugzeugtypen und Teilflotten stillgelegt werden sollen. Morgen Vormittag setzt die Lufthansa ihre Tarifverhandlungen mit Verdi fort - per Videokonferenz. Die Dienstleistungsgewerkschaft fordert einen sozialverträglichen Personalabbau mit ausreichendem Kündigungsschutz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 22:00 Uhr