Rutte ruft Selenskyj zu Versöhnung mit Trump auf

London: Nach dem Eklat im Weißen Haus hat sich Nato-Generalsekretär Rutte an den ukrainischen Präsidenten gewandt. Selenskyj solle einen Weg finden, seine Beziehung zu US-Präsident Trump zu kitten, sagte Rutte der britischen BBC. Die Ukraine, die USA und Europa müssten zusammenhalten, damit in der Ukraine ein dauerhafter Frieden Einzug halten könne, sagte der Nato-Generalsekretär. Dagegen bezeichnete der frühere Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, Heusgen, den Eklat in Washington als "brutalen Weckruf aus dem Oval Office". Das Amerika von Donald Trump sei nicht mehr das Land von Kennedy, Reagan oder Obama. Als Konsequenz müsse Europa massiv in seine eigene Verteidigung investieren. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist inzwischen in London angekommen. Dort steht ein Gespräch mit Premier Starmer an. In London beginnt morgen ein Gipfeltreffen europäischer Staats- und Regierungschefs. Thema ist die weitere Unterstützung der Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2025 18:00 Uhr