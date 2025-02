Rutte fordert von Deutschland höhere Verteidigungsausgaben

Berlion: Nato-Generalsekretär Rutte fordert von Deutschland höhere Ausgaben für Verteidigung und mehr Rüstungsproduktion. Der "Bild am Sonntag" sagte der Niederländer, die Deutschen hätten seit Kriegsbeginn in der Ukraine viel richtig gemacht. Angesichts der Größe der deutschen Wirtschaft wolle die Nato aber, dass sie noch viel mehr tun. Man müsse sich auf Krieg vorbereiten - das sei der beste Weg, um ihn zu vermeiden. Rütte begründete seine Forderung mit einer wachsenden Bedrohungslage. Nicht nur Russland sei gefährlich, auch die Chinesen bauten ihre militärischen Fähigkeiten enorm aus. Deshalb müssten alle Staaten, auch die USA, mehr für die Verteidigung tun. Wie hoch das neue Ausgabenziel der Nato ausfallen werde, sei Gegenstand von Diskussionen. Es würden aber viel, viel mehr sein als zwei Prozent, so Rutte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 04:00 Uhr