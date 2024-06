Ascona: Die Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek ist tot. Sie starb nach Angaben einer Sprecherin im Alter von 92 Jahren in der Schweiz. Kubitschek gelang 1966 der Durchbruch in der Titelrolle in Francis Durbridges dreiteiligem Kriminalfilm Melissa. Im Laufe ihrer Karriere trat sie in über 160 Film- und Fernsehproduktionen auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2024 12:00 Uhr