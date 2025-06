Russland zerstört offenbar deutsches Flugabwehrsystem in der Ukraine

Russland setzt Angriffswelle gegen die Ukraine fort: Laut dem Verteidigungsministerium in Moskau wurde dabei auch ein von Deutschland geliefertes Flugabwehrsystem vom Typ Iris-T zerstört. Die Anlage sei im Osten der Ukraine von einer Rakete getroffen worden. Deutschland hat seit dem Beginn der russischen Invasion bislang sechs solcher Batterien an die Ukraine übergeben. Sie dient der Ukraine vor allem zum Schutz großer Städte im Hinterland. Ein Verlust wäre also schwerwiegend.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.06.2025 13:45 Uhr