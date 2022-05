Russland wirft Westen "totalen hybriden Krieg" vor

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russland sieht sich nach den Worten von Außenminister Lawrow als Ziel eines "totalen hybriden Kriegs" des Westens. Wie lange dieser dauern werde, sei schwer vorherzusagen, so Lawrow. Es sei aber klar, dass alle die Folgen zu spüren bekämen. Der Minister äußerte sich auf einer Sitzung des kremlnahen "Rats für Sicherheits- und Außenpolitik" in Moskau. Lawrow sprach wörtlich von einem "steinzeitlichen Ausbruch von Russenfeindlichkeit" im Westen. Um den Sanktionen zu entgehen, strebt Russland nun engere Partnerschaften mit China, Indien und anderen Ländern an. Die westlichen Sanktionen wertete Lawrow als Beleg dafür, dass Länder ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von den USA und ihren Verbündeten verringern müssten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2022 21:00 Uhr