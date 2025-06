Russland wirft Ukraine Verzögerungen beim Gefangenenaustausch vor

Moskau: Russland wirft der Ukraine vor, den geplanten Gefangenenaustausch und die Übergabe von Leichen getöteter Soldaten zu verzögern. Die russische Kontaktgruppe steht nach eigenen Angaben an der Grenze zur Ukraine bereit, um den Austausch zu beginnen. Die Ukrainer fehlten aber. Die Regierung in Kiew hat bislang nicht auf die russischen Vorwürfe reagiert. Vereinbart hatten beide Seiten am Montag in Istanbul den Austausch von 1.200 Gefangenen, darunter unter 25-Jährige, Verletzte und Schwerkranke.

