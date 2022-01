Russland wirft dem Westen Kriegshysterie in Ukraine-Krise vor

Nachrichtenarchiv - 31.01.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Vor dem UN-Sicherheitsrat haben sich Russland und die USA in der Ukraine-Krise einen Schlagabtausch geliefert. Zum Auftakt der Debatte warf Russland den USA und ihren Verbündeten vor, Kriegshysterie zu schüren. Der russische UN-Botschafter Nebensia sagte, mit unbegründeten Anschuldigungen wollten die USA die internationale Gemeinschaft täuschen. Sein Land plane keine Invasion. Die US-Botschafterin Thomas-Greenfield wies die Vorwürfe gegen ihr Land zurück. Die Stationierung von mehr als 100.000 russischen Soldaten an der Grenze zur Ukraine bedeute eine Bedrohung der internationalen Sicherheit. Die USA hatten das Treffen im Sicherheitsrat angefragt - Russland hatte bis zuletzt versucht, es zu verhindern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2022 19:00 Uhr