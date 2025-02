Russland will Ukraine offenbar an Friedensgesprächen beteiligen

Ukraine soll an Gesprächen Trumps mit Putin beteiligt werden. Das hat die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA gemeldet. Zuvor hatte es deutliche Kritik an der Strategie des US-Präsidenten gegeben, auch weil nicht klar war, ob Kiew mit am Verhandlungstisch sitzen wird. Laut RIA wird es aber Wochen oder sogar Monate dauern, ein direktes Gipfeltreffen von Trump und Putin vorzubereiten. Es soll in der saudischen Hauptstadt Riad stattfinden.

