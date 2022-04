Russland will Stahlwerk Mariupol abriegeln

Nachrichtenarchiv - 21.04.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mariupol: Die Lage in der umkämpften ukrainischen Hafenstadt ist weiter dramatisch. Nach Angaben von Bürgermeister Bojtschenko können nach wie vor keine Zivilisten das belagerte Stahlwerk verlassen. In der Hafenstadt selbst warten nach seinen Worten etwa 200 Menschen an Evakuierungspunkten darauf, sich in Sicherheit zu bringen. Bis zum Nachmittag seien aber keine Busse mehr angekommen. Insgesamt harren in Mariupol nach ukrainischen Angaben noch immer mehr als 100.000 Menschen aus. Russlands Präsident Putin hatte der Armee befohlen, das Stahlwerk nicht zu stürmen, sondern abzuriegeln. Dort sollen sich noch etwa 2.000 Soldaten und 1.000 Zivilisten aufhalten. Weiter erklärte Putin, das belagerte Stahlwerk solle so umzingelt werden, dass "keine Fliege" rauskommt. Moskau behauptet, Mariupol sei vollständig unter russischer Kontrolle. Die ukrainische Seite widerspricht jedoch und verweist auf vereinzelte Gefechte, die noch geführt würden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2022 22:00 Uhr