Russland will sich wohl auch aus Staudamm-Stadt zurückziehen

Nowa Kachowka: In der südukrainischen Region Cherson wollen sich die russischen Besatzer offenbar auch aus der Staudamm-Stadt Nowa Kachowka zurückziehen. Das teilte die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den örtlichen Besatzungschef mit. Dieser habe die Menschen in einer festgelegten Zone von 15 Kilometern aufgerufen, ihre Wohnungen zu verlassen. Die Stadt liegt - anders als Cherson - am östlichen Ufer des Flusses Dnipro. Von ukrainischer Seite wird befürchtet, dass die russische Armee den Staudamm zerstören könnte, wodurch das Gebiet überflutet würde. Ähnliche Absichten wirft Russland wiederum der Ukraine vor. Gestern hatte die russische Armee ihren Rückzug vom westlichen Ufer des Flusses für abgeschlossen erklärt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2022 21:00 Uhr