Russland will Regierung der Ukraine stürzen

Nachrichtenarchiv - 25.07.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kairo: Russland strebt einen Sturz der ukrainischen Regierung an. Bei einer Rede vor der Arabischen Liga in Kairo hat Außenminister Lawrow dieses Ziel bestätigt und damit früheren Aussagen widersprochen. Gleichzeitig sicherte er aber zu, das Abkommen mit Kiew über den Export von Getreide sei gültig. Russische und türkische Streitkräfte würden für die Sicherheit der Transportschiffe sorgen. Für die hohen Lebensmittelpreise sind nach Lawrows Darstellung aber auch die Sanktionen des Westens gegen sein Land verantwortlich. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in seiner nächtlichen Videobotschaft, die Ukraiuner würden ihre Unabhängigkeit nie mehr aufgeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.07.2022 01:00 Uhr