Russland will offenbar Volksrepubliken Donezk und Luhansk anerkennen

21.02.2022 19:45 Uhr

Moskau: Die Ukrainekrise spitzt sich weiter zu. Der russische Präsident Putin will offenbar die prorussischen Gebiete im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkennen. Das hat er nach Kreml-Angaben in Telefonaten mit Kanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron angekündigt. Die Separatistenführer in Donezk und Luhansk hatten den Präsidenten um militärischen Beistand gebeten. Begründet hatten sie die Bitte mit zunehmenden Angriffen von Seiten der ukrainischen Armee. Die Regierung in Kiew bestreitet das. Putin hatte zuvor klar gemacht, dass er keine Chancen mehr für eine Umsetzung des Minsker Abkommens zur Befriedung der Ostukraine sieht. Die EU hat bereits Sanktionen im Fall einer Anerkennung der Gebiete angekündigt. Um welche Strafmaßnahmen es konkret gehen könnte, blieb dabei offen. Der Westen befürchtet, dass Russland nach einer Anerkennung der Ost-Ukraine in die Gebiete einmarschieren könnte - beispielsweise mit der Begründung, man wolle die Sicherheit dort gewährleisten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.02.2022 19:45 Uhr