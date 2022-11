Russland will offenbar selbst Kamikaze-Drohnen bauen

Kurzmeldung ein/ausklappen In Katar beginnt heute die Fußball-Weltmeisterschaft

Doha: Im Emirat Katar am Persischen Golf beginnt heute die Fußball-Weltmeisterschaft. Zum Auftakt spielt die Mannschaft des Gastgebers gegen Ecuador. Anpfiff ist um 17 Uhr unserer Zeit. Zuvor wird die WM mit einer halbstündigen Show offiziell eröffnet. Es ist die erste Weltmeisterschaft, die in einem arabischen Land ausgetragen wird. Außerdem findet sie wegen der Hitze erstmals am Jahresende statt. - Der Weltfußballverband Fifa hatte die WM im Jahr 2010 an Katar vergeben. Die Entscheidung war wegen der Menschenrechtslage in dem Emirat von Anfang an umstritten.

