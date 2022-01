Russland will Friedenstruppen wegen Unruhen nach Kasachstan schicken

Nachrichtenarchiv - 06.01.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nur-Sultan: Ein Militärbündnis unter russischer Führung will Friedenstruppen in das von Unruhen erschütterte Kasachstan schicken. Massenproteste gegen drastisch gestiegene Treibstoffpreise waren in Gewalt umgeschlagen. Demonstranten stürmten die Residenz des Präsidenten und legten dort Feuer. Kasachstans Staatschef Tokajew kündigte maximale Härte an und bat Moskau um Hilfe.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.01.2022 01:00 Uhr