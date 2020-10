Russland will EU-Sanktionen nicht hinnehmen

Frankreich verhängt erneut Gesundheitsnotstand

Paris: Im Kampf gegen steigende Corona-Zahlen gilt in Frankreich ab Samstag wieder der Gesundheitsnotstand. Diesen Beschluss fasste die Regierung am frühen Abend. Die Pandemie sei eine gesundheitliche Katastrophe, die die Gesundheit der Franzosen gefährdet, hieß es. Der Ausnahmezustand im Gesundheitsbereich bietet einen rechtlichen Rahmen für Beschränkungen, zu denen auch Ausgangssperren gehören können. Welche Maßnahmen konkret gelten, wird Präsident Macron wohl am Abend in einem Fernsehinterview bekanntgeben. Die Corona-Lage in Frankreich verschlechtert sich seit Wochen. Am Wochenende stieg die Zahl der Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden um knapp 27.000.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2020 20:00 Uhr