Russland will die Annexion der ukrainischen Gebiete heute offiziell vollziehen

Nachrichtenarchiv - 30.09.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: In der russischen Hauptstadt gehen die Vorbereitungen zur völkerrechtswidrigen Annektierung der vier Gebiete in der Ost- und Südukraine weiter. Am Nachmittag sollen in Moskau die Beitrittsabkommen mit Cherson, Saporischschja, Donjezk und Luhansk unterzeichnet werden. Danach gehören sie zur russischen Föderation. Die Regionen bilden einen wichtigen Landkorridor zwischen Russland und der annektierten Halbinsel Krim. Aus diesem Anlass ist ein Festakt auf dem Roten Platz und eine Rede des russischen Präsidenten Putin geplant. Währenddessen sind bei einem erneuten Angriff in Saporischschja nach ukrainischen Angaben Dutzende Menschen getötet worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat weiter zum Widerstand gegen Putin aufgerufen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.09.2022 10:45 Uhr