Russland will deutsche Luftwaffenoffiziere abgehört haben

Berlin: Russland hat angeblich ein Gespräch von Bundeswehroffizieren über den Einsatz von Taurus- Marschflugkörpern in der Ukraine abgehört. Russische Propaganda-Kanäle sollen den angeblichen Mitschnitt veröffentlicht haben, in dem sich vier Luftwaffen-Offiziere vertraulich unterhalten. Dabei soll es um die technischen Einsatzmöglichkeiten der Taurus-Raketen in der Ukraine gegangen sein. Insbesondere um die Frage, wie der Einsatz vonstatten gehen könnte, ohne dass sich Bundeswehr-Soldaten an der Übermittlung von Zieldaten beteiligen. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums erklärte, der Militärische Abschirmdienst prüfe gerade die Echtheit der Aufnahme. Der Grünen-Politiker und Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, von Notz, sprach von einem hochproblematischen Vorgang, sollte sich die Geschichte bestätigen. Aus Sicht des CDU-Verteidigungspolitikers Kiesewetter hat Russland das Gespräch ganz gezielt zum jetzigen Zeitpunkt geleakt - mit dem Ziel, eine Taurus-Lieferung durch Deutschland zu verhindern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2024 09:00 Uhr