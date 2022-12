Russland will deutlich aufrüsten

Nachrichtenarchiv - 21.12.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russland will seine Armee deutlich ausbauen. Das hat Verteidigungsminister Shoigu zur Jahresabschlusstagung seines Ministeriums angekündigt. Demnach soll die Zahl der Soldaten von rund einer Million auf 1,5 Millionen aufgestockt werden. Das Alter, bis zu dem junge Leute eingezogen werden können, soll auf 30 Jahre steigen. Gleichzeitg kündigte Präsident Putin an, weiter aufzurüsten - zum Beispiel bei den Atomstreitkräften und Drohnen. Dabei soll aus Sicht des Kreml-Chefs Geld keine Rolle spielen. Putin zeigte sich überzeugt, dass Russland seine Ziele in der Ukraine erreicht und den Krieg gewinnt. Vorher hatte es aus Moskau Kritik an der USA-Reise des ukrainischen Präsidenten Selenksyj gegeben. Er wird am Abend bei seinem ersten Auslandsbesuch seit Kriegsbeginn von Präsident Biden empfangen. Vor dem Besuch war bekannt geworden, dass die USA die Lieferung neuer Flugabwehrsysteme vom Typ "Patriot" freigeben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2022 16:00 Uhr