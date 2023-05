Russland will aus Abrüstungsvertrag KSE aussteigen

Kurzmeldung ein/ausklappen Selenskyj dankt Deutschland und Frankreich für die Unterstützung

Paris: Frankreich will weitere gepanzerte Fahrzeuge und leichte Panzer der Ukraine zur Verfügung stellen. In einer gemeinsamen Erklärung des französischen Präsidenten Macron und seines ukrainischen Kollegen Selenskyj heißt es, dutzende Kampffahrzeuge sollen in den kommenden Wochen geliefert werden. Zudem werde die ukrainische Luftabwehr gestärkt. Selenskyj war gestern nach seinem Besuch in Deutschland überraschend nach Paris weiter gereist. Zuvor hatte er in Berlin unter anderem mit Bundeskanzler Scholz gesprochen. Am Nachmittag waren er und das ukrainische Volk in Aachen mit dem Karlspreis ausgezeichnet worden.

