Russland weitet Luftangriffe in Ukraine aus

Nachrichtenarchiv - 23.04.2022 17:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Odessa: Die russische Armee weitet ihre Luftangriffe in der Ukraine offenbar aus. Die Hafenstadt Odessa ist nach Angaben örtlicher Behörden Ziel eines Raketenangriffs geworden. Nach ukrainischen Angaben sind dabei mindestens fünf Menschen getötet und 18 weitere verletzt worden. Zudem haben die russischen Streitkräfte einem Regierungsberater zufolge ihre Angriffe gegen das Gelände des Asow-Stahlwerks in Mariupol wieder aufgenommen. Sie versuchen demnach, die von ukrainischen Kräften kontrollierten Anlagen zu erobern. Noch vorgestern hatte der russische Präsident Putin gesagt, man werde von der Erstürmung absehen und das Stahlwerk nur blockieren. Am Vormittag meldeten auch ukrainisch kontrollierte Städte in der Region Luhansk heftigen Beschuss. Auch die Stadt Lwiw in der Westukraine rechnet mit neuen Angriffen und hat deshalb eine nächtliche Ausgangssperre erlassen. Ob die für heute angekündigten Fluchtkorridore für Mariupol und den Donbass zustande gekommen sind, ist weiter unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.04.2022 17:15 Uhr