Russland weitet Angriffe in der Ukraine aus

Nachrichtenarchiv - 16.07.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Russland weitet seine Raketenangriffe auf ukrainische Städte wie angekündigt aus. Nach ukrainischen Angaben wurde in der Stadt Tschuhujiw im Norden mehrere Zivilisten getötet. Auch in der Region Sumy im Nordosten wurden Städte und Dörfer angegriffen, teilte der Gouverneur mit. In der vergangenen Nacht war zudem in der zweitgrößten Stadt Charkiw ein Wohnhaus und eine Schule getroffen worden. Auch in der Millionenstadt Dnipro, sowie in Mykolajiw und Odessa gab es Treffer mit Toten und Verletzten. In Winnyzja, wo vorgestern ein Bürohaus beschossen wurde, erhöhte sich die Zahl der Toten auf 24. Die Ukraine bestätigte, dass in dem Bürohaus auch Räume von der Luftwaffe genutzt wurden. Nach Moskauer Angaben sei dort ein Treffen von Militärs mit Waffenlieferanten angegriffen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2022 20:00 Uhr