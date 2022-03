Russland weist US-Diplomaten aus

Nachrichtenarchiv - 24.03.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Nach Angaben des US-Außenministeriums hat Russland damit begonnen, weitere Angehörige der US-Botschaft in Moskau auszuweisen. Man habe eine Liste mit Diplomaten erhalten, die zu unerwünschten Personen erklärt worden seien. In der Regel müssen sie das Land innerhalb von 72 Stunden verlassen. An der US-Börse sind nach der Ankündigung von Präsident Putin, Erdgas müsse künftig in Rubel bezahlt werden, die Kurse ins Minus geraten. Zugleich zogen die Ölpreise wieder an. Putin will mit der Entscheidung offenbar seine Währung stützen, die Auftrieb bekäme, wenn sich die westlichen Handelspartner Rubel besorgen müssen, um die Gasrechnung zu bezahlen. Sollten sie darauf verzichten, könnte Russland mit der Begründung, Rechnungen würden nicht bezahlt, die Lieferungen einstellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2022 08:00 Uhr