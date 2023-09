Russland weist Friedensplan der Ulkraine erneut zurück

New York: Russland hat erneut den Friedensplan der Ukraine abgelehnt. Der russische Außenminister Lawrow sagte am Rande der UN-Vollversammlung in New York, wenn die Ukraine und ihre westlichen Partner auf Kiews Zehn-Punkte-Friedensplan beharrten, werde der Konflikt auf dem Schlachtfeld entschieden. Der Plan beinhaltet unter anderem den vollständigen Rückzug der russischen Truppen sowie das Ende der Besatzung aller ukrainischen Gebiete. Auch die UN-Vorschläge für das Getreideabkommen wies Lawrow zurück. Sie seien nicht zielführend. Russland fordert in dem Zusammenhang weiter, die internationen Sanktionen zu beenden - in dem Fall die gegen eine russische Landwirtschaftsbank.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2023 06:00 Uhr