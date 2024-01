Russland verurteilt in UN-Sicherheitsrat Angriffe gegen Huthi-Miliz

New York: Russland hat die Angriffe der USA und Großbritanniens auf Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates scharf verurteilt. Der russische UN-Botschafter Nebensia sprach von einer "eklatanten bewaffneten Aggression gegen ein anderes Land". US-Präsident Biden kündigte unterdessen weitere Einsätze gegen die Huthi-Rebellen an, falls diese ihre Attacken auf Schiffe im Roten Meer nicht einstellen. - Deutschland will sich mit einem Kampfschiff an einer neuen EU-Marinemission zur Sicherung des Seeverkehrs im Roten Meer gegen Angriffe der jemenitischen Huthi-Rebellen beteiligen. Das berichtet "Welt am Sonntag" und beruft sich auf informierte Kreise in Berlin und Brüssel. Demnach soll die Fregatte „Hessen“ am 1. Februar in Richtung Rotes Meer starten.

