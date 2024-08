Russland verstärkt offenbar Angriffe in Ostukraine

Kiew: Russland hat nach Angaben des ukrainischen Militärs seine Angriffe im Osten der Ukraine verstärkt. Laut Generalstab hat es binnen eines Tages 52 Angriffe in der Gegend der Stadt Pokrowsk in der Region Doneszk gegeben. Die ukrainische Seite berichtet wiederum, dass man in der russischen Region Kursk inzwischen rund 1.000 Quadratkilometer unter seine Kontrolle gebracht habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2024 23:00 Uhr