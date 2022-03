Russland verstärkt den Druck auf Kiew und Charkiw

Nachrichtenarchiv - 01.03.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die Hauptstadt rückt immer stärker in den Mittelpunkt des russischen Angriffs auf die Ukraine. Satellitenbilder belegen, dass eine lange Kolonne von Militärfahrzeugen auf Kiew vorrückt. Am Nachmittag hieß es, der Fernsehturm von Kiew sei getroffen worden - zeitweise fiel das Programm aus. Gleichzeitig verstärkt die Ukraine ihr Militär in der Stadt, um sie so lange wie möglich zu halten. Neben Kiew ist die Millionenstadt Charkiw im Osten des Landes umkämpft. Im Zentrum der Stadt schlugen in der vergangenen Nacht Bomben ein - Rettungskräfte sprechen von mindestens zehn Toten. Russland wiederum versichert, es habe nur militärische Ziele getroffen. Umkämpft ist auch die Region um das Asowsche Meer. An der Offensive sind nach Angaben der estnischen Regierungschefin Kallas nun auch Soldaten aus Belarus beteiligt. Die NATO bekräftigte, sie werde nicht auf dem Gebiet der Ukraine in die Kämpfe eingreifen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2022 18:00 Uhr