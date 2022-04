Russland verlagert Angriff auf Süden und Osten der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 03.04.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Odessa: Die russischen Angriffe konzentrieren sich jetzt offenbar auf den Osten und Süden der Ukraine. An der Schwarzmeer-Küste warten die Menschen weiter auf Evakuierungs-Möglichkeiten. Am frühen Morgen waren in der Hafenstadt Odessa Explosionen zu hören, schwarzer Rauch stieg auf. Die Stadt hat den größten Hafen der Ukraine, die Marine hat dort ihr Hauptquartier. Nach ukrainischen Angaben wurde Odessa aus der Luft angegriffen. Auch aus Mariupol wurden wieder Raketen-Angriffe gemeldet. Das Rote Kreuz bemüht sich weiter, Menschen aus der eingekesselten Stadt herauszuholen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2022 13:00 Uhr