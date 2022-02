Russland verbietet Deutsche Welle

Das Wetter: Vielerorts bewölkt, Höchstwerte 4 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: bewölkt, im Süden ab und zu Auflockerungen. Vereinzelt Sprühregen möglich. Höchstwerte 4 bis 11 Grad. In der Nacht an den Alpen teils länger klar, sonst oft bewölkt aber meist trocken. Tiefstwerte plus 6 bis minus 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen nur an den Alpen länger sonnig bei höchstens 9 Grad. Am Wochenende kaum Änderung, die Nächte werden kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2022 16:00 Uhr