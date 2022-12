Russland verbietet ab Februar Ölexporte in Länder mit Preisdeckel

Nachrichtenarchiv - 27.12.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russland reagiert auf den Preisdeckel für Rohöl, den etliche Staaten erlassen haben. Präsident Putin hat zum 1. Februar per Dekret verboten, Öl an diese Staaten zu verkaufen. Zu ihnen gehören die Länder der Europäischen Union, die G7-Staaten inklusive der Vereinigten Staaten sowie Australien. Sie haben verfügt, dass für ein Fass Rohöl aus Russland nicht mehr als 60 US-Dollar gezahlt wird. Die Obergrenze gilt für Öltransporte auf dem Seeweg. Der Preisdeckel ist eine der Sanktionen, mit denen der Westen auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine reagiert. Damit sollen die Export-Einnahmen Moskaus begrenzt werden - verbunden mit der Hoffnung, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine nicht mehr so leicht finanzieren kann.

27.12.2022 18:45 Uhr