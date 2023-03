Kurzmeldung ein/ausklappen Russland und Ukraine klagen über Munitionsmangel

Kiew: Im Ukraine-Krieg wird der Mangel an Munition auf beiden Seiten immer größer. Der ukrainische Oberbefehlshaber Saluschnyj hat in einem Telefongespräch mit US-Generalstabschef Milley darum gebeten, dringend Munition und Technik zu liefern. Außenminister Kuleba sagte in einem Interview, fehlende Munition sei das Problem Nummer eins. Und er fügte hinzu, Deutschland könnte bei Artillerie-Geschossen mehr helfen. Der russischen Söldnerarmee Wagner mangelt es ebenfalls an Munition. Allein im Kampf um Bachmut brauche man pro Monat 10.000 Tonnen Munition, erklärte Wagner-Chef Prigoschin. Westliche Experten gehen davon aus, dass auch die Vorräte der russischen Armee stark geschrumpft sind. Derweil will die Ukraine trotz verlustreicher Kämpfe Bachmut unbedingt halten. Außenminister Kuleba sagte, je länger Bachmut verteidigt werde, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit, dass andere Städte nicht das gleiche Schicksal erleiden.

