Russland und Ukraine interpretieren Waffenruhe im Schwarzen Meer unterschiedlich

Die Einigung auf eine Waffenruhe zwischen der Ukraine und Russland im Schwarzen Meer wird von beiden Seiten unterschiedlich interpretiert. Die russische Regierung sagt: Die von den USA angekündigte Waffenruhe trete erst in Kraft, wenn westliche Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden. So sei es bei den Gesprächen mit den USA in Saudi-Arabien vereinbart worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj widerspricht: Nach seinen Worten gilt die Waffenruhe im Schwarzen Meer ab sofort. Sollte Russland dagegen verstoßen, will sich Selenskyj an die USA wenden.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 25.03.2025 21:00 Uhr