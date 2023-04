Russland und Polen streiten um Schule in Warschau

Kurzmeldung ein/ausklappen Erdogan zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit

Istanbul: Erstmals seit seiner krankheitsbedingten Absage mehrerer Wahlkampftermine hat sich der türkische Präsident Erdogan wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie der 69-Jährige eine Luftfahrtmesse in Istanbul besucht. Erdogan war mehrere Tage nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten. Das hatte zu Spekulationen über seinen Gesundheitszustand geführt. Offiziellen Angaben zufolge geht es ihm nach einer Magen-Darm-Erkrankung inzwischen besser. - Am 14. Mai finden in der Türkei die Präsidentschaftswahlen statt. Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Oppositionskandidaten Kilicdaroglu voraus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2023 18:00 Uhr