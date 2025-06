Russland und die Ukraine wollen wieder in Istanbul über eine Waffenruhe sprechen

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den Überraschungsangriff gegen mehrere russische Militärflughäfen als Erfolg gefeiert. Auf der Plattform X sprach er von der weitreichendsten Operation seines Landes im bisherigen Kriegsverlauf. Der ukrainische Geheimdienst hatte gestern in einer koordinierten Aktion mehrere russische Militärflughäfen attackiert und dabei nach eigener Darstellung über 40 Kampf- und Aufklärungsflugzeuge zerstört. Damit seien gut ein Drittel der russischen Bomber nicht mehr in der Lage, Marschflugkörper abzusetzen. Unklar ist, welchen Einfluss die sogenannte "Aktion Spinnennetz" auf die heute beginnenden Gespräche zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul hat. Vertreter beider Länder wollen in der Türkei wieder über eine Waffenruhe verhandeln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2025 06:00 Uhr