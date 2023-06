Russland und die Ukraine geben sich gegenseitig die Schuld an der Zerstörung des Staudamms

Kurzmeldung ein/ausklappen EVP-Chef Weber fordert Einigkeit bei der EU-Asylreform

Brüssel: Einen Tag vor den EU-Beratungen über eine Reform des Asylrechts hat der EVP-Vorsitzende Weber die Mitgliedsstaaten zur Einigkeit aufgerufen. Die EU-Innenminister, so Weber in der "Rheinischen Post", müssten sich auf einen gemeinsamen Standpunkt verständigen. Andernfalls, so der CSU-Politiker, wäre das eine - so wörtlich - Pflichtverletzung gegenüber den Bürgern. Aus den Mitgliedsstaaten kommen jedoch unterschiedliche Signale. So kündigte Österreich bereits an, bei der künftigen Verteilung von Flüchtlingen nur eingeschränkt kompromissbereit zu sein. - Der Deutsche Landkreistag machte sich indes dafür stark, Asylzentren an den EU-Außengrenzen einzurichten. Dort sollten dann die Anträge derjenigen Flüchtlinge bearbeitet werden, die nur wenig Aussichten auf Asyl haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2023 08:00 Uhr