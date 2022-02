Russland-Ukraine-Krise steht im Mittelpunkt der Sicherheitskonferenz

Nachrichtenarchiv - 18.02.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Landeshauptstadt hat die Sicherheitskonferenz begonnen. Das hochrangige Treffen steht unter schwierigen Vorzeichen. Russland hat für morgen ein umfassendes Manöver der Atomstreitkräfte angekündigt. Dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge will Präsident Putin die Übung persönlich beaufsichtigen; wo genau sie stattfinden soll, ist unklar. Nach wie vor gibt es keine Hinweise auf den teilweisen Truppenabzug, den Russland schon seit Tagen ankündigt. US-Verteidigungsminister Austin warf Russland sogar vor, die Truppen weiter aufzustocken. Die von Moskau angekündigte Verlegung von Soldaten in ihre Garnisonen sei bisher nicht erkennbar, so Austin bei einem Besuch in Warschau. Tatsächlich würden weitere Soldaten in die Region verlegt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2022 14:00 Uhr