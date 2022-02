Russland-Ukraine-Konflikt: Westen beschließt Sanktionen

Nachrichtenarchiv - 23.02.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Angesichts der Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt hat der Westen umfangreiche Sanktionen gegen Russland beschlossen. US-Präsident Biden kündigte Maßnahmen an, die Moskau von westlicher Finanzierung abschneiden sollen. Ähnliche Sanktionen haben Kanada, Australien, Japan und die EU angekündigt. Der EVP-Ratsvorsitzende Weber schließt eine Invasion Russlands in der Ukraine nicht aus und lobt die Geschlossenheit der EU. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, die Grenzsicherheit eines Landes sei wichtiger als wirtschaftliche Aspekte. Daher begrüße er auch das vorläufige Aus des Projektes Nord Stream 2. US-Außenminister Blinken sagte ein für morgen geplantes Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow ab. Zudem verlegen die USA zusätzlich Soldaten und Ausrüstung nach Osteuropa, um für eine weitere Eskalation gewappnet zu sein. Neu aufgenommene Satellitenbilder zeigen, dass Moskau an der südlichen Grenze zur Ukraine, in Belarus, Militärfahrzeuge und Truppenzelte stationiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2022 08:00 Uhr