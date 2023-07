Russland übt Beschuss von Schiffen im Schwarzen Meer

Meldungsarchiv - 21.07.2023 19:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Moskau: Die russische Schwarzmeerflotte hat nach Regierungsangaben den Beschuss von Schiffen mit scharfer Munition geübt. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge hätten dazu Raketen auf sogenannte "schwimmende Ziele" abgefeuert. - Die vierte Nacht in Folge griff Russland Häfen im Süden der Ukraine an. Laut dem Gouverneur von Odessa, Kiper, wurden in einem Betrieb in seiner Region dabei 100 Tonnen Erbsen und 20 Tonnen Gerste zerstört. Die Eskalation folgt auf den Stopp des internationalen Getreideabkommens durch Russland am Montag. Die Ukraine hatte danach erklärt, weiterhin Getreide aus ihren Häfen auszuführen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.07.2023 19:45 Uhr