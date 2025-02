Russland überzieht Ukraine mit neuer Angriffswelle

Poltawa: Bei neuen russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind mehrere Menschen getötet worden. In der zentralukrainischen Stadt meldeten die Behörden drei Tote, nachdem eine Rakete in ein Wohnhaus eingeschlagen war. Zehn Menschen wurden verletzt, darunter auch Kinder. In Sumy im Nordosten des Landes seien zwei Personen bei einer russischen Attacke ums Leben gekommen, hieß es. Ein weiterer Mensch sei im Osten in der Großstadt Charkiw bei einem Drohnenangriff gestorben. Schwere Schäden gab es zudem auch im Süden der Ukraine, etwa in Saporischschja und Odessa.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2025 12:00 Uhr