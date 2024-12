Russland überzieht die Ukraine an Weihnachten mit Angriffen

Kiew: Die Ukraine hat am Morgen erneut russische Angriffe mit mehr als 100 Raketen und Drohnen gemeldet. Es gab landesweit Luftalarm. Besonders stark wurde Charkiw beschossen. Die Rede ist von mindestens sechs Verletzten. Nach Regierungsangaben sind zwar 50 von insgesamt 70 russischen Raketen abgefangen worden, doch in mehreren Regionen sei es zu Einschlägen und Stromausfällen gekommen. Der ukrainische Präsident Selenskyj bezeichnet die Energieversorgung als Ziel der russischen Angriffe. Selenskyj verurteilte die Attacke an Weihnachten scharf. Auf Telegram bezeichnete er den Beschuss an den Feiertagen als "unmenschlich". Erst gestern an Heiligabend war ein Mensch bei einem russischen Raketenangriff getötet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2024 11:00 Uhr