Russland testet strategische Waffen

EU-Kommission will schärfere Grenzwerte für saubere Luft setzen

Brüssel: Im Kampf gegen die Umweltverschmutzung will die EU-Kommission schärfere Regeln durchsetzen. So sollen zum Beispiel künftig deutlich niedrigere Grenzwerte für Feinstaub gelten. Umweltkommissar Sinkevicius sagte, Luftverschmutzung sei die größte Umwelt-Bedrohung für unsere Gesundheit und sei jährlich für rund 300.000 vorzeitige Todesfälle in Europa verantwortlich. Die Deutsche Umwelthilfe lobte den Vorstoß der Kommission. Allerdings blieben die Grenzwerte hinter den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation zurück. Feinstaub, verursacht etwa durch Holzöfen und Reifen-Abrieb, gilt als größtes Problem für saubere Luft in Deutschland. Das Bundesumweltministerium will die Vorschläge prüfen, plädierte aber grundsätzlich für einen Ausgleich der verschiedenen Interessen wie etwa Gesundheit und Mobilität.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2022 18:00 Uhr