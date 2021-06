Russland stuft Nawalnys Organisationen als extremistisch ein

Nachrichtenarchiv - 09.06.2021 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Ein Gericht in der russischen Hauptstadt hat mehrere Organisationen des inhaftierten Regime-Kritikers Nawalny als extremistisch eingestuft. Es folgte damit einem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die entscheidende Verhandlung fand hinter verschlossenen Türen statt. Ein Antrag der Verteidigung, Nawalny per Videoschaltung aus dem Gefängnis zuzuschalten, wurde von den Richtern abgelehnt. In Verbindung mit einem erst kürzlich erlassenen Gesetz dürfen die Unterstützer des Oppositionspolitiker damit auch bei den Parlamentswahlen im September nicht antreten. Bereits Ende April war ein Arbeitsverbot für Nawalnys Organisationen verhängt worden. Nawalny sitzt wegen eines Verstoßes gegen Bewährungsauflagen in Haft. Die Inhaftierung erfolgte, weil Nawalny sich während seiner Behandlung nach einer Vergiftung nicht ordnungsgemäß bei den Behörden gemeldet hatte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.06.2021 22:15 Uhr