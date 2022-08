Russland stoppt Inspektionen im Rahmen des New-START-Abkommens

Nachrichtenarchiv - 08.08.2022 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Die russische Regierung setzt offenbar das New-Start-Abkommen einseitig außer Kraft. Das Außenministerium in Moskau teilte mit, man stoppe die Inspektionen russischer Militäranlagen durch US-Experten, die in dem Vertrag vereinbart wurden. Über diesen Schritt sei die US-Regierung bereits in Kenntnis gesetzt worden. Das New-Start-Abkommen ist die einzige noch bestehende Abrüstungsvereinbarung zur Kontrolle strategischer Waffen der USA und Russlands. Der Vertrag begrenzt Atomwaffen und strategische Trägersysteme globaler Reichweite. Im Februar 2021 war das Abkommen noch um fünf Jahre verlängert worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.08.2022 19:45 Uhr