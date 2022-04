Russland stoppt Gaslieferungen an Polen und Bulgarien

60 Prozent der US-Bevölkerung haben sich mit Corona angesteckt

Washington: In den USA haben sich fast 60 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal mit dem Coronavirus angesteckt. Das geht aus neuen Untersuchungen der Gesundheitsbehörde CDC hervor, die Antikörper in Blutproben ausgewertet hat. Bei Kindern und Jugendlichen waren es sogar 75 Prozent. Die Zahl neuer Corona-Fälle steigt in den USA wieder. In Südafrika warnen die Behörden wegen vieler neuer Infektionen inzwischen schon vor einer fünften Welle.

